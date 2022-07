Antonio de la Torre: "El personaje con el que fui más yo fue con el de 'El Reino'"

Este viernes, 15 de julio, Antonio de la Torre va a estrenar una producción internacional llamada "Entre la vida y la muerte". El actor con 14 nominaciones a los premios Goya nos avanza contenido sobre la película que pronto se estrenará en cines. La versión original de esta producción es en francés, pero en España será emitida en castellano. La capacidad actoral de este artista es clara, tras numerosas nominaciones a varios premios esta vez se atreve con una producción internacional, aunque no es la primera que realiza.

Este actor interpreta en esta película a Leo Castañeta un conductor de metro en Bruselas. En la trama vive como un chico se tira a las vías del tren para suicidarse, pero el protagonista consigue parar el metro a tiempo. Al bajarse de este descubre que el joven que se ha intentado quitar la vida es su hijo, al que hace años que no ve.

Antonio de la Torre se siente un afortunado de ser "del 8% de los actores que viven de esto". Pero también destacó que "cuando empezó la pandemia tuve pensamientos sobre el fin de los rodajes y no me preocupaba tanto por mí si no por mis hijos".

Para acabar la entrevista deja claro que "la única vez que me he sentido una estrella del cine fue en Francia en el año 2019 cuando se estrenó 'El Reino'".