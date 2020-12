Ana Milán: "Física o Química educa mucho más que cualquier campaña para no quedarse embarazada"

La actriz Ana Milán cuenta en 'Julia en la onda' cómo ha sido ese reencuentro con los personajes de Física o Química diez años después de que concluyera la serie para producir una miniserie de dos capítulos, 'FoQ: El Reencuentro'.

"Ha sido una maravilla ver cómo han crecido, cómo están de maravillosos y lo fantásticos actores que son", asegura, a la vez que expresa su entusiasmo porque lo pasaron "genial". Asimismo, destaca que ha notado un cambio entre los actores, pues de repente todos eran adultos.

'Física o Química' fue "una serie muy educativa", por lo que la actriz no entendía las críticas de algunos padres hacia esta, ya que mostraba todo lo que podía pasar si hacías más las cosas. "Educa mucho más que cualquier campaña para no quedarse embarazada", señala, e insiste: "No hacíamos apología de las drogas ni del sexo. Había consecuencias"

En este sentido, destaca que los jóvenes "empatizaban" con los personajes por lo que veían. "El que se drogaba acababa mal, la que se acostaba con su novio sin preservativo acababa embarazada", apuntilla.

Respecto a su personaje, considera que Olimpia es más "de rompe y rasga" y revela: "Todos los personajes tienen algo de ti, a veces en lo superficial, a veces en lo profundo. Siempre les regalas algo porque a través de los personajes uno va entendiendo el alma humana".

La actriz aparece en otra serie en Atresmedia Premium, 'By Ana Milán', estrenada en noviembre, que se ha convertido en el estreno más visto en la plataforma y ha renovado para su segunda temporada. Surge del encuentro que tuvo a diario con sus seguidores en Instagram durante el confinamiento. "Es una historia absolutamente mágica porque es como la serie de todos. Me han hecho un regalazo absoluto", confiesa.

"Yo tenía muy claro que quería que fuera una serie muy realista, muy emotiva y con grandes actores. Que sea un éxito como lo es tiene que ver mucho con todo el equipo, que es absolutamente increíble", concluye.