Alvaro Morte e Itziar Ituño de 'La Casa de Papel': "Tenemos un grupo de whatsapp y somos como una pequeña familia"

La Casa de Papel estrenó su tercera temporada en este confinamiento y fue visto por 34 millones de espectadores y se ha convertido en la serie más vista de Netflix de habla no inglesa. Dos de sus protagonistas, Álvaro Morte e Itziar Ituño , nos cuenta cuál creen que es el secreto de la serie.

La Casa de Papel se ha convertido en un fenómeno televisivo en España y fuera de nuestro país. Álvaro Morte, 'el profesor', considera que "siempre hay un componente de magia inexplicable". "Hay na mezcla de cosas". Pero "la serie pone sobre la mesa que las cosas no están tan bien y que por muy pequeños que seamos, podemos cambiar las cosas, es fácil identificarse con ese mensaje".

Itziar Ituño, la agente de policía que acaba formando parte de la banda, considera que la serie "tiene una imagen en la que planta cara al sistema que ha calado mucho a nivel internacional. El poner al ser humano en el centro de las preocupaciones".

Ambos reconocen que la serie les ha abierto las puertas en el mundo del cine. Morte cuenta que 'La Casa de Papel' "me ha abierto muchas puertas, me siento un afortunado porque tengo la opción de elegir. Esto pasará así que tengo que aprovechar el momento". En el caso de Itziar, "es una suerte poder elegir qué trabajo queremos hacer. La mayoría de compañeros están en una situación mucho peor". Admiten que tras el rodaje, "hace mucho que no hablamos". Pero "tenemos un grupo de whatsapp y estamos en contacto todos, pero hablar, poco". Ambos lo consideran como "una pequeña familia en el que sabemos en todo momento qué le pasa a cada uno".