Álex O'dogherty: "Cada vez que salgo al escenario y veo a la gente con mascarilla me siento muy raro por ir yo sin ella"

El actor Álex O'dogherty, que invirtió justo antes del confinamiento 3.000 euros en carteles anunciando su espectáculo, explica en 'Julia en la onda' cómo fue su vuelta a los escenarios y habla, además, sobre el juego "de los insultos arcaicos" que ha elaborado.

El actor comenta que, aunque fue duro al principio, ya se ha acostumbrado a actuar con público reducido, distancia de seguridad y mascarillas: "Ya me he hecho el cuerpo porque las primeras funciones eran muy desconcertante". "Cada vez que salgo al escenario y veo a la gente con mascarilla y me siento muy raro por ir yo sin ella", expone.

O'dogherty ha estrenado en Madrid 'Imbécil', un monólogo sobre el poder de las palabras al que acuden los espectadores para pasar un buen rato. "Se ríen igual, pero lo que me llega a mí es la mitad o menos de lo que yo estaba acostumbrado", lamenta.

Además, ha elaborado el "juego de los insultos arcaicos", compuesto por 28 insultos seleccionados entre más de 200, y de los que destaca "culopollo", su insulto preferido. "Siempre hay tiempo de hacer la segunda parte", avanza.

Según la Fundéu, confinamiento ha sido la palabra del año, decisión con la que coincide el actor, pues "si hay una palabra que define el 2020, nos guste o no, es confinamiento", aunque asegura que teletrabajo le parecía también "interesante y un poco más positiva".