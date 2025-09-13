Alejandro Amenábar, sobre la polémica de 'El Cautivo': "Igual las cosas no están tan normalizadas, porque se ha armado un revuelo"

El director de cine Alejandro Amenábar ha presentado esta semana su última película, El Cautivo, que narra la etapa de la vida del escritor Miguel de Cervantes, en la que fue preso en Argel (1575-1580) después de la batalla de Lepanto. El largometraje no ha estado exento de polémica, puesto que el director 'juega' con la idea de una posible relación homosexual del escritor con el señor de la ciudad.

Amenábar ha reconocido que "no voy a negar que esperaba cierta polémica" con esta película, puesto que Cervantes es "como una especie de icono nacional" y ha lamentado que, pese a no sentir "la homofobia a mi alrededor ni en mi profesión", "igual las cosas no están tan asentadas y normalizadas como creíamos porque es que se ha montado un pequeño revuelo".

Pese a todo, Amenábar ha defendido que ha querido plantear la posible relación como una "conexión intelectual", puesto que ambos fueron capturados por piratas berberiscos; los dos tienen origen europeo -uno de Venecia, el otro español-; uno se convierte al Islam y el otro no y, uno se convierte en el amante de su señor, mientras que Cervantes no.

La relación de Amenábar con Cervantes

Para la elaboración de esta película ha sido fundamental el trabajo de documentación y pese a él, Amenábar ha reconocido que "no he sido y no soy cervantista acreditado, ni siquiera aficionado". "A Cervantes me aproximé, yo creo, como la mayoría de gente en este país, lectura obligada de algunos fragmentos de El Quijote", ha añadido.

Era un proyecto que llevaba tiempo en la mente del director, concretamente, ocho años. Esto se debe a que durante la producción de su anterior película, 'Mientras dure la guerra', se "cayó la financiación", lo que le hizo entrase "en una especie de depresión y una de las cosas que hice fue ponerme a investigar este periodo muy concreto de Cervantes". Posteriormente, levantaría la línea de financiación caída y produciría la serie La Fortuna y "hace dos años me planté y dije, de aquí no me levanto hasta que no salga una película".

El papel de José Manuel Lucía Mejías

No obstante, para llevar a cabo esta película ha sido fundamental el papel del catedrático José Manuel Lucía Mejías, quien cuenta en su bibliografía con tres tomos de la vida del escritor del Siglo de Oro y que acaba de publicar 'Cervantes íntimo:amor y sexo en los siglos de Oro'. Lucía Mejías ha reconocido que al principio le costó hacerse a la idea de trabajar con el director, pero lo ha definido como un "trabajo de ida y vuelta" y un "regalo de vida".

Además, Mejía ha destacado que esta película es clave por dos cuestiones. Una de ellas es que es la primera película que se realiza sobre Cervantes, "que hayamos tenido que esperar hasta 2025...". Por otro lado, ha afirmado que va a permitir que en la gente vuelva a surgir el sentimiento de querer releer y redescubrir su obra: "Es el mejor homenaje que le podemos hacer al hombre que dedicó buena parte de su vida a dejar de vivirla para enriquecernos a nosotros con esas obras maravillosas.