El alcalde de Zaidín, sobre el retroceso a la fase 2 por un rebrote: "Solo queda apelar a la responsabilidad de la gente"

El municipio de Zaidín es el epicentro del rebrote de Huesca. Hasta cuatro comarcas han retrocedido a fase 2, un hecho que ha lamentado Marco Ibarz, el alcalde de Zaidín: "Ha sido un 'shock' pasar de la nueva normalidad a la fase 2 y la gente estaba descolocada".

El edil ha hablado de lo que ha supuesto el retroceso a la fase 2 para las comarcas: "Supone cerrar de nuevo los parques infantiles, las bibliotecas, etc. Se recomienda también no viajar entre las comarcas afectadas: solo queda apelar a la responsabilidad de la gente".

"Cuando llegamos a la fase 3 todo eran cenas, viajes con amigos, familias, montaña, playa... Esto se paga, al final los temporeros no tienen la culpa. La empresa a la que le ha tocado ha cumplido todos los requisitos, tomaban la temperaturas, tenían geles, etc. Las horas en las que no estamos trabajando las pasamos donde nos apetece y es ahí donde tenemos que tener esa responsabilidad".

Sobre los contactos de los infectados, el alcalde de Zaidín ha informado de que se está haciendo el rastreo correspondiente: "El radio es mayor, lo que complica localizar a todos. Es más complicado, pero estamos trabajando en ello y a ver si lo podemos atajar pronto".