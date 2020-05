Albiol: "Todos los partidos se han unido para evitar que gobierne quien ha ganado las elecciones"

"En 2018 nos vinieron a ver para decirnos que el gobierno de Dolors Sabater era un desastre", explica Xavier García Albiol sobre el último movimiento ocurrido en el Ayuntamiento de Badalona. Tras el escándalo que condujo a la dimisión de Álex Pastor, exalcalde por el PSC, todo apuntaba a que la lista más votada, el PP de Albiol, fuera la sustituta, pero finalmente PSC, CUP y ERC han llegado a un acuerdo para compartir la alcaldía.

El PSC gobernará durante un año y medio y la CUP durante otro año y medio, además, formarán parte del equipo del Ayuntamiento los partidos ERC, JunstXCat y En Comú Podem.

"El candidato del PSC con el que se va a compartir la alcaldía declaró que Sabater es una líder del pasado con la que es imposible establecer consensos", ha asegurado García Albiol. Lamenta que ya no tiene posibilidades de ser el alcalde de Badalona pese a haberse quedado a un escaño de la mayoría absoluta."Hay muy pocas posibilidades que este acuerdo, que no se basa en el interés de Badalona, no salga adelante", asevera. "Es un acuerdo basado en intereses personales y políticos y estoy convencido de que está más que cerrado", insiste.

"Va a ser un Gobierno de cinco partidos en los que una mitad no se habla con la otra mitad", lamenta el popular, que considera que es un movimiento del PSC por mantenerse en la "silla de la alcaldía". "Este acuerdo acabará perjudicando a los vecinos de Badalona", concluye.

