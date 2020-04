Alberto, el sanitario que lleva mensajes de sus familias a ingresados en IFEMA: "Les busco en mi descanso"

"De las primeras noches que fui de guardia, tenía varios pacientes mayores. No tienen móviles o no saben utilizarlo. Me di cuenta de que estaban solos, aislados y me fui a casa dándole vueltas", cuenta Alberto Arcos en Julia en la onda.

Alberto es técnico del SUMMA 112 y se ha ofrecido para poner en contacto a familiares con enfermos de coronavirus en IFEMA: "Al final puse un mensaje por Twitter y no pensé que tuviera tanta repercusión. Me mandan mensajes para sus familias y me dedico a llevárselos".

El sanitario localiza a los pacientes en sus ratos de descanso y, al finalizar la jornada, comunica dichos mensajes: "Cuando me toca ese momento de descanso me voy buscando por los diferentes controles a los pacientes. Procuro que los familiares me digan dos apellidos, los ubico a esa hora y cuando termino la jornada, por la mañana y antes de ir a casa, que ya están despiertos, me acerco a sus camas y les llevo los mensajes".

Sobre IFEMA, reconoce que ya se ha establecido una especie de rutina, aunque al principio fue "difícil": "Ya se ha conseguido hacer un sitio en el que la gente recibe un tratamiento y está bien".

