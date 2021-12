'100 días con la Tata', la primera película documental de Miguel Ángel Muñoz ya en cines

Miguel Ángel Muñoz ya ha estrenado el documental '100 días con La Tata', que ha recibido el Premio Forqué a la Mejor Película Documental en 2021.

El actor pasó la cuarentena de 2020 encerrado con su Tata (Luisa Cantero), la mujer que le cuidó cuando era niño mientras sus padres trabajaban y buscó convertir esa convivencia repleta de emoción y anécdotas, en el eje de su primera película como director.

"Por seguridad decidí confinarme con ella para cuidarla y atenderla. Sin embargo, la película nace de una necesidad personal que tuve hace 10 años", ha confesado Muñoz. "Un día me di cuenta que mi Tata no era inmortal y que algún día no íbamos a estar juntos. Trabajaba mucho en terapia él cómo podía afrontar el día que ella no estuviera y cómo el miedo me impedía disfrutar de los momentos felices a su lado. Por eso me puse manos a la obra haciendo una lista de cosas que quería hacer, entre ellas, una película que en principio iba a ser para nosotros", ha desvelado el director del film.

Muñoz ha confesado que por los valores que tiene la película, decidió elevarla al público hasta convertirla en '100 días con la Tata', donde no solo se muestran esos días de encierro debido a la pandemia, sino que nos traslada a Mérida, la tierra natal de Luisa, y a la que ella no había podido acudir desde hacía 50 años.

Según Miguel Ángel, esto es un proyecto que nace para cubrir una necesidad personal y profesional: "Que una mujer que nace en 1924, que ha dedicado su vida a cuidar a los demás y que su trabajo ha sido limpiar, esté en la Gran Vía de Madrid, en el Cine Capitol, con 1.200 personas aplaudiendo, y que hayan más de 135 cines en toda España donde cuentan su historia me hace muy muy feliz. No pensé en hacerlo para esto, pero ha surgido así", ha dicho emocionado, añadiendo que está siendo una etapa "maravillosa".

Además, el actor ha confesado que Luisa ha nacido para hacer este proyecto: "Cuando nos dieron el Premio Forqué, en el speech que le dediqué a ella, le dije que quizás Dios la ha tenido aquí tantos años para realizar este proyecto y poder transmitir unos valores tan importantes como los que muestra la película".

Personas que inspiran

La gente más joven piensa que las personas que más le pueden inspirar están fuera del entorno familiar. Por ello, el actor ha querido recordar que muchas veces, la persona que más nos puede ayudar y dar consejos con valor y experiencia es la que más queremos pero menos atención le prestamos porque la tenemos todos los días ahí: "Mi Tata me ha ayudado a abrir un nuevo camino profesional y a experimentar un montón de cosas que nunca había experimentado en mis años de carrera", ha concluido.