La emotiva bienvenida de Juanra Lucas a Julia Otero: "Enhorabuena por celebrar la vida"

"Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida. Enhorabuena por celebrar la vida", así se ha vuelto a dirigir Juan Ramón Lucas a Julia Otero en su reencuentro en los micrófonos de Onda Cero. El presentador de La Brújula la ha definido como una de las frases más hermosas, francas y contundentes de los últimos tiempos. Una frase de alguien a quién admira mucho. Es la frase que ha pronunciado Julia Otero en su entrada de JELO el día que volvía a las ondas. Frase que ha rescatado Lucas para ese reencuentro.

Tras el primer programa en su vuelta, Julia Otero ha comentado sus sensaciones: "Pasó el primer día, afortunadamente, muy bien porque no tenía todas conmigo porque no sabía como resistiría. Mañana será otro día y seguro que será mucho más fácil. Incluso puede que coma antes del programa", ha confesado ya que ha reconocido que hoy ha terminado hambrienta por no haber comido por los nervios ante su vuelta al estudio y el micrófono de Julia en La Onda.

El arranque de Julia Otero en su vuelta

La periodista ha reflexionando sobre todo lo que ha aprendido: "cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde". Recuerda que la labor de la radio es "celebrar la vida, entretener, divertir, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también".

Por otra parte, Julia recalca los valores de su programa: "En tiempos de cólera, lo revolucionario es apostar por la serenidad", dice y continúa explicando "sí, reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto; y reivindicamos la crítica, que no es chillar, no es faltar, es argumentar".

"Esa es la radio que nos gusta y ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido porque comparten esa forma de estar en el mundo", alega la periodista.