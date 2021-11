El Gabinete: Los vídeos ilícitos de mujeres que acaban en webs de pornografía

La Audiencia Provincial de Lugo que ha ordenado reabrir el caso de las mujeres que fueron grabadas mientras orinaban en una fiesta popular en la localidad de San Cibrao (Cervo, Lugo). Los vídeos, editados y captados con gran nitidez desde varios ángulos, acabaron en webs de contenido pornográfico.

Algunas de las víctimas se pusieron en contacto con las páginas webs que habían difundido las imágenes y pidieron que las quitasen, pero como no había una orden judicial tras esos archivos, no había obligación de efectuar esa retirada.

Al menos 30 mujeres, entre ellas Celtia Ruiz, fueron víctimas de esas grabaciones en las que no se veía a ningún hombre: "Esperábamos una sentencia firme ya que es una violación de nuestros derechos, de nuestra intimidad y privacidad. Nos sorprendió cuando el juez no lo consideró delito y decidimos seguir luchando por todas las mujeres que han sido grabadas y las que serán, pues esto tiene que cambiar y dar un giro de guion", ha dicho una de las afectada en "Julia en la Onda".

El caso se archivó hasta en dos ocasiones con el argumento de que las imágenes se tomaron en un espacio público y no uno cerrado y que por eso no había delito. Sin embargo, la Audiencia ahora no lo tiene tan claro y determina que el lugar si parece privado. Además, añade que quien graba era conocedor de esa circunstancia y que dado el destino de las imágenes, se vio comprometida a la intimidad de estas mujeres, por lo que pide que se investigue quién es el responsable.

"Muchas personas no pueden hacer una vida normal porque es un hecho que te lleva a un daño psicológico irreparable", ha confesado Celtia.

Grabaciones a jóvenes deportistas durante sus competiciones

"El País", ha publicado el caso de Clara Fernández, una joven pertiguista de 18 años. Hay un video suyo en Youtube, alojado en un canal de Estados Unidos, que acumula 11 millones de visualizaciones, así como comentarios de índole sexual ya que la mayoría se fija más en el cuerpo de la chica que en la práctica deportiva. No es un caso aislado.

En ese mismo reportaje, "El País", alude al caso del club de Voleibol de Leganés. Las imágenes de los partidos del equipo cadete femenino acabaron en páginas porno y les dijeron cuando fueron a denunciar, que como no había ninguna imagen indecorosa y que el contenido se había tomado en un lugar público, poco se podía hacer.

Como pretexto, en "El Gabinete" reflexionamos acerca de la intimidad en un lugar público con Arantxa Tirado, Julio Lleonart y Elisa Beni.