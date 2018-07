El Gabinete: La Sociedad Civil Catalana y el “no” a la independencia

En el Gabinete hablamos de la Sociedad Civil. Lo hacemos a partir de la presentación, de la “Sociedad Civil Catalana”, promovido por gente que se reivindica española y catalana. ¿Qué es realmente la sociedad civil a la que todo el mundo recurre? ¿Quién la integra? ¿Es una consecuencia de una mala política? Lo debatimos con Cristina Losada, Lucía Etxebarría y Pilar Rahola.

La Sociedad Civil Catalana, un movimiento que busca dar voz y movilizar a los catalanes no independentistas. Sus integrantes se quejan de que han sido privados de ayudas institucionales y de voz en los medios de comunicación oficiales por los treinta años de gobierno nacionalista en Cataluña. Además, matizan que no se sienten perseguidos ni amenazados, sino que su voz no puede ser escuchada.