El Gabinete: ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para salvar el planeta?

Durante estos días está teniendo lugar una cumbre en Glasgow, en el que los países se han comprometido a que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados para detener el cambio climático. Según una encuesta difundida por 'El País', el 89% de españoles ve urgente actuar, aunque hay problemas para concretar, ya que el 68% no comparte que suba el precio del diésel y el 53% cree que un coche eléctrico es muy caro. Aun así, Biden ha anunciado que se deben introducir nuevos impuestos para ello. Lo analizamos con Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Arantxa Tirado.

Beni señala que es evidente que somos conscientes de que el sistema económico es el responsable, pero no somos capaces de prever que un mal se vaya a producir. "Hay un punto de no retorno en el que no se puede volver atrás y hay que comprobar si la humanidad es capaz de hacer un sacrificio en beneficio de futuras generaciones", añade.

De Prada, apunta que hay posibilidades de cambio, aunque es difícil vislumbrarlas ahora. Recalca que "hay gente que no lo niegan pero que actúan como si no hubiera problemas climáticos", por lo que "hay que plantearse un cambio de vida y renunciar a cosas".

Tirado destaca que parte del colapso actual tiene que ver con la producción en masa del sistema capitalista, debido a que se tira mucha comida o se abusa de la obsolescencia programada que tiene el objetivo de aumentar beneficios. Sin embargo, manifiesta que "se olvida que la economía necesita de la naturaleza".