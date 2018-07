Gabinete: Las exparejas

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola va a declarar ante el juez, después de que denunciara ante la Policía que la familia Pujol blanqueó dinero en paraísos fiscales. En el Gabinete nos adentramos en el mundo de las ex parejas. ¿Qué busca la ex novia de Pujol? ¿Justicias o venganza? Si fuera por venganza, ¿sería una actuación inevitable? El caso de la ex novia, ¿es una excepción? Lo discutimos con Jesús de Miguel, Pilar Rahola y Javier Sádaba.

Luis Rendueles nos cuenta que lo de la ex novia de Pujol, no es un caso aislado. Para destapar una trama de este tipo, que mejor persona que la pareja. Su mera declaración no tendrá valor en caso de que no vaya acompañado de pruebas. Salvo que de datos muy concretos, lo lógico es que todo se acabe con se declaración. Rendueles nos recuerda algunos casos similares que han ocurrido en España. También hay casos contrarios. Hay gente que intenta aprovecharse de casos mediáticos para vengarse de sus parejas sin que hayan hecho nada.