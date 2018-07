El Gabinete: El papel de los abuelos en el siglo XXI

Hoy es el Día Internacional de los abuelos y, por ello, dedicamos este Gabinete a ello. Los abuelos y las abuelas son el colchón de muchas familias: más del 50% cuidan a los nietos casi todos los días, y cada vez más contribuyen con sus pensiones al sustento de hijos y nietos en paro. La marca Aquarius y la ONG ‘Mensajeros de la Paz’ han hecho una campaña publicitaria sobre este asunto.

Juan Adriansens cuenta que las palabras abuelo y abuela ‘son luminosas’. Cree que la visión que se tiene sobre ellos es totalmente positiva, ya que ‘los padres se encargan de la educación y, en mí caso, mis abuelos me adoraban’. Cuenta su experiencia personal de sus abuelos después de la revolución cubana.

Luis Racionero es abuelo y nos cuenta su experiencia, ‘Juan tuvo mucha suerte, yo no tuve abuela’. Comenta el enorme cambio que se ha producido en las familias de su época y en las de ahora, ‘con mi nieta tengo que disfrutar no educarla como sus padres, por lo que no es la misma responsabilidad’.

Joan Ridao habla del papel del abuelo como patriarca familiar, ‘causaba un respeto por toda la prole familiar’; este caso ha desaparecido. Cree que los abuelos tienen unos beneficios que hace cincuenta años no tenían pero cree que también la sociedad les niega muchas cosas, ‘había docentes muy longevos y es algo que no se da ahora, excluyéndoles’.