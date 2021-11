El Gabinete: ¿Es el nuevo Tribunal Constitucional independiente?

La renovación del Tribunal Constitucional ya es una realidad tras la reciente votación llevada a cabo en el Congreso, que ha unido los votos del Partido Popular y el Partido Socialista en la elección de cuatro nuevos magistrados.

Inmaculada Montalván, Ramón Sáez, Concepción Espejel y el polémico Enrique Arnaldo serán los nuevos miembros del TC, elegidos mediante 240 votos a favor de cada uno de los dos primeros, 237 de Espejel y 232 de Arnaldo. Ocho diputados han votado en blanco y ha sido registrado un voto nulo.

La votación, que se ha llevado a cabo de forma telemática, ha reunido en el Congreso a los diputados del PP y el PSOE y a algunos de otras formaciones como Vox, que, al igual que el Ciudadanos, Esquerra, JuntsxCat, la CUP, EH Bildu, el BNG y el PNV, no han emitido su voto.

Esta renovación ha causado una gran polémica debido al vínculo con el que se asocia a los magistrados Espejel y Arnaldo y el Partido Popular, lo que ha provocado que la mayoría de grupos no hayan votado y que algunos diputados hayan roto la disciplina de voto, como Odón Elorza, alcalde de San Sebastián y diputado del PSOE en el Congreso, que ha manifestado que Arnaldo "no reúne las condiciones de ejemplaridad" y que por ello "no lo ha apoyado en defensa de la dignidad de las instituciones".

Por su parte, Edmundo Bal ha asegurado que "el poder judicial debe ser imparcial", y Gabriel Rufián ha afirmado que esta votación supondrá la entrada desvergonzada en el TC de personajes reaccionarios". El PSOE ha sentenciado que "por encima está la renovación de la institución", mientras que el PP apunta que "Arnaldo cumple con la idoneidad necesaria".