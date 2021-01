El Gabinete: ¿Dónde están los límites para el uso comercial de un famoso que ya ha muerto?

Durante esta semana ha 'resucitado' la gran Lola Flores para recordarnos la importancia del acento andaluz en un anuncio publicitario de una marca de cerveza. Se ha llevado a cabo mediante el 'deep fake', es decir, utilizar imágenes y audios de una persona fallecida para crear discursos de gran credibilidad, lo que ha abierto el debate sobre el uso de estas personas para fines comerciales. ¿Puede llevarse esto a cabo? ¿Aun teniendo el consentimiento de los familiares, sería aprobado por la persona fallecida? Lo analizamos junto a Javier Gallego, Noelia Adánez y Julio Lleonart.

Desde el punto de vista legal, Adánez explica que sí se puede realizar si se da el visto bueno de los herederos, ya que son estos los que tienen el derecho sobre la memoria del fallecido. No obstante, existe un vacío legal para esta técnica concreta y, por ahora, no hay ninguna limitación para llevarlo a cabo siempre y cuando los herederos lo acepten.

Aun así, el dilema no solo es legal, sino moral y Gallego aclara que es muy peligroso utilizar la imagen para crear discursos falsos, debido a que en un futuro no se sabrá si los vídeos que podemos ver son reales o no, lo que tendría un uso muy problemático en campos como la política.