El Gabinete: ¿Debe España pedir el rescate ya?

Elisa Beni, el General Monzón y Nacho Sanz, profesor de ESADE, debaten acerca de si España debería de pedir el rescate. ¿Por qué no pide Rajoy el rescate? ¿Pedirlo le deja sin margen de maniobra? ¿Es imprescindible? ¿Está esperando a que pasen las elecciones vascas y gallegas?

En España se han manifestado contra el rescate Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO, y Rubalcaba, entre otros. En el otro extremo se encuentran el socialista Almunia, centros de investigación o la gran banca internacional, que creen que es favorable que se efectúe el rescate. Escuchamos las palabras de José Manuel González Páramo, ex miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que afirma que para el país será mejor que, si va a pedir el rescate, sea ‘más pronto que tarde’ debido a que si no las condiciones serán peores.

Nacho Sanz cree que España tiene un problema doble, ya que el gasto público no va destinado a sistemas productivos, si no a pagar intereses. Algo con lo que coincide Elisa Beni, añade que creen que ‘han hipotecado nuestro futuro’. Sanz añade que si no se pide el rescate aumentarán las tensiones en la prima de riesgo, la deuda y, en general, en la economía española. Cree que hay dos alternativas para salir de la crisis: una quita en la deuda pública o pagar lo que se debe en las mejores condiciones posibles.

Beni cree que España será intervenida y que ‘la situación será como la de Portugal, la troika va a pasar la línea roja’.

El General Monzón no es partidario de pedir el rescate por prestigio internacional. Lo que le parece claro es que si se pide el rescate pronto serán las empresas las más perjudicadas. Concluye que ‘si se puede evitar, no quiero el rescate’.