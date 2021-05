El Gabinete: ¿Cuentan las autonomías con instrumentos para combatir la pandemia?

El sábado terminó el estado de alarma y las calles de varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Sevilla se llenaron de botellones sin cumplir la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. Las comunidades autónomas solicitan al Gobierno herramientas adecuadas para controlarlo, pero este cree que es el Supremo quien debe decidir. ¿Están las autonomías preparadas para hacer frente a la pandemia? ¿Se debe prolongar el estado de alarma? Lo analizamos con Juan Soto Ivars, Juan Manuel de Prada y Arantxa Tirado.

De Prada señala que el ordenamiento jurídico actual no está preparado para esta circunstancia y la libertad de movimientos es "un derecho fundamental que no puede ser reprimido por leyes ordinarias", por lo que esto supone una polémica. Apunta que están intentando que los jueces tomen esta decisión para "echarles las culpas", pero ellos no son responsables.

Por su parte, Soto Ivars indica que lo que está sucediendo es que "el Gobierno y las autonomías se están pasando la pelota unos a otros" porque ninguno quiere ser el responsable de restringir derechos. Además, añade que se iba a aprobar una Ley de Pandemias, pero con las elecciones catalanes y posteriormente en Madrid, "los políticos se centraron solo en las campañas".