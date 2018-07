El Gabinete: ¿El coste de recortar España?

Mariano Rajoy entierra su programa electoral a los siete meses de ganar las elecciones, cuando el agujero del sistema bancario ha puesto a España en manos de la Unión Europea, que teóricamente no nos ha recatado como ha Grecia, Portugal o Irlanda, pero que nos ha intervenido hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno reconoció ayer que 'los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios, no tenemos esa libertad'

Ayer Rajoy lanzó la siguiente advertencia 'ahora les toca a las Comunidades Autónomas acreditar que están cumpliendo y ganar credibilidad para que todas puedan financiarse normalmente en el mercado'

Hoy el presidente del Gobierno ha dicho que 'este programa es un proyecto reformista sin precedentes' y que 'España es un país solvente y fiable'. Una comprometida situación política que merece una reflexión sobre nuestra calidad democrática. En el Gabinete nos preguntamos si vamos a seguir siendo solventes cuando esas medidas encaminadas a ahorrar 65.000 millones de euros se hayan hecho efectivas. Por lo pronto el IBEX ha caído un 2,58% y la prima de riesgo está a 540 puntos