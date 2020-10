El Gabinete: Toque de queda

Según ha explicado el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, la medida debe tomarla el Gobierno de Pedro Sánchez puesto que la Comunidad no tiene competencias para ello, Illa también lo ha confirmado, pero es que además, la propuesta es que se aplique no solo a Madrid, sino en toda España.

Debatimos sobre esto en el Gabinete y también de política sanitaria. Las restricciones a la movilidad valen poco si las comunidades no invierten en recursos para la Sanidad. Las comunidades que hicieron los deberes y contrataron médicos y rastreadores están hoy mejor que las que no se sabe para qué usaron el dinero que les entregó el Estado con esa finalidad. Restricciones e inversión sanitaria, ese es el tándem y no lo de salud o economía que solo interesa a quienes no distinguen el pan para hoy del hambre para mañana. Parafraseando a Bill Clinton, habría que decir, “Es la vida, estúpidos”.