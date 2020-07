El Gabinete: ¿Se maltrata al sector cultural en España?

Con Fernando Iwasaki, Julio Lleonart y Arantxa Tirado reflexionamos sobre cómo está afectando al sector cultural el Covid-19 y las medidas que se han adoptado como consecuencia de los rebrotes que se están dando en nuestro país. Si no son eventos masivos, y no existe relación alguna entre los brotes y los actos culturales que se han celebrado hasta el momento, ¿por qué este sector está pagando por las negligencias que otros cometen?

Hoy dedicamos el Gabinete a la cultura, un sector que está pasando por un momento muy delicado. Se han empleado a fondo para garantizar la seguridad frente al Covid-19 en las salas de conciertos y en los teatros. No hay constancia de que ninguno de los brotes de nuestro país se haya originado en ningún evento cultural. Sin embargo, se sienten injustamente tratados y al mismo nivel que al ocio nocturno, donde sí que ha habido multitud de contagios.

El viernes pasado la Generalitat de Cataluña decidió prohibir todas las actividades culturales, espectáculos recreativos, deportivos y de ocio nocturno, todo en el mismo saco. Por ello, este lunes personajes relacionados con el sector cultural se han concentrado en las puertas del Teatre Grec de Barcelona para protestar por esta medida tan radical y apoyar las celebraciones de eventos culturales.

Los espacios escénicos han cumplido los protocolos a rajatabla, pero a pesar de esto las medidas que se han tomado vuelven a dejar en el paro a más de 3.000 trabajadores de la cultura de nuestro país.

En el caso de los conciertos - que encima el verano es su mejor momento -, ahora mismo solo se están dando el 10% de los que se dieron el pasado año por estas fechas. Además de que no es un negocio para nada rentable: venden pocas entradas por concierto y tienen más gastos por las medidas de higiene que tienen que adoptar.

Si no son eventos masivos, se respetan bastante bien los protocolos preventivos y, desde el punto de vista epidemiológico, no tienen ni punto de comparación con el ocio nocturno, ¿por qué están pagando por las negligencias que otros cometen? ¿Estamos maltratando la cultura? ¿Está como siempre en la cola de las prioridades políticas? ¿Por qué más allá de un protección moral, no hay una económica? ¿Quién teme a la cultura? Todo esto a debate con Fernando Iwasaki, Julio Lleonart y Arantxa Tirado.