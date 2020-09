El Gabinete: ¿Hay que alargar la edad de jubilación?

La edad de jubilación en España está establecida en los 65 años y 10 meses, y llegará a los 67 años en 2027. Esto en lo que dice la ley, pero en nuestro país nos jubilamos un años antes de lo que está establecido.

La jubilación anticipada voluntaria no ha parado de crecer desde el año 2014, y además, se ha ido estancando la cifra de los que han querido retrasar la edad de su jubilación.

Para corregir esta tendencia y, sobre todo, para pensar en el gasto de las pensiones que tendremos en el futuro, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, plantea medidas e incentivos para que las personas no quieran jubilarse. No obstante, la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, considera que el camino no es ese, que insiste en que no va a beneficiar a las generaciones futuras.

Con Juan Manuel de Prada, Noelia Adanez y Fernando Iwasaki nos planteamos en 'El Gabinete' si hay que alargar o no la edad de jubilación, y por qué.