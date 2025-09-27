JULIA EN LA ONDA

El gabinete: ¿Por qué Peinado quiere un jurado popular para Begoña Gómez?

Las causas judiciales contra Begoña Gómez y el novio de Ayuso centran el Gabinete con Elisa Beni, Victor Guilot y Arantxa Tirado. También analizaremos las incidencias de los dispositivos de vigilancia a agresor machistas, los resultados de la Asamblea general de la ONU y las criticas de las asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia ante el Parlamento Europeo.

