El Gabinete: Los discursos y actos simbólicos del acto de apertura de la legislatura

En el tiempo de Gabinete analizamos el acto de arranque de la decimocuarta legislatura española , con los diferentes discursos y la el 'No' al Rey de Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu, CUP y Benegá.

Este mediodía ha arrancado la decimocuarta legislatura española, con un mensaje del rey Felipe VI en el que el monarca ha puesto énfasis en la importancia de los acuerdos ante un Congreso más fragmentado que nunca. Un mensaje que no han escuchado los diputados de Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu, CUP y Benegá, que se han ausentado después de leer un manifiesto titulado: "No tenemos Rey".

Dedicamos el Gabinete a analizar los discursos y actos simbólicos de este acto de apertura de la legislatura y debatimos sobre si los parlamentarios se aplicarán el "mensaje de unidad" del monarca.