Carolina Bescansa, sobre Gaza: "Estoy de acuerdo con Aznar en que este conflicto es trascendental"

Carolina Bescansa afirma en Julia en la onda que si permitimos que Israel expulse a los palestinos se habrá acabado el Derecho Internacional.

La socióloga y politóloga Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, ha afirmado en el Gabinete de Julia en la onda que está de acuerdo en dos cosas con José María Aznar y Esperanza Aguirre respecto al conflicto en Gaza.

"Yo estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre y José María Aznar en dos cosas. Lo primero es que el debate sobre si esto es un genociodio o no no es el debate, que tendría que ser cómo vamos a generar un carril humanitario para que llegue la comida a la gente. Y luego estoy de acuerdo con Aznar en que este conflicto es trascendental, porque si permitimos que Israel expulse a los palestinos se habrá acabado el Derecho Internacional", expone Bescansa.

