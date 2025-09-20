Carolina Bescansa, sobre Gaza: "Estoy de acuerdo con Aznar en que este conflicto es trascendental"

La socióloga y politóloga Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, ha afirmado en el Gabinete de Julia en la onda que está de acuerdo en dos cosas con José María Aznar y Esperanza Aguirre respecto al conflicto en Gaza.

"Yo estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre y José María Aznar en dos cosas. Lo primero es que el debate sobre si esto es un genociodio o no no es el debate, que tendría que ser cómo vamos a generar un carril humanitario para que llegue la comida a la gente. Y luego estoy de acuerdo con Aznar en que este conflicto es trascendental, porque si permitimos que Israel expulse a los palestinos se habrá acabado el Derecho Internacional", expone Bescansa.