Con tanto detritus informativo, hay quien se escandaliza de que los artistas hablen en los Goya

La semana empieza con la policía intentando buscar un pacto con los detectives despedidos de la Agencia Método 3 para que no vendan al mejor postor su material inflamable e inflamante. Arranca también con los partidos calentando motores para el debate sobre el Estado de la Nación, y con Bárcenas regresando de su finde de “esquí” en las montañas de Canadá, saludando al personal en el aeropuerto con una peineta digna de un macarra sin ilustración.

A propósito, no se ha iniciado el lunes con la tradicional rueda de prensa de Cospedal en la sede del partido popular, seguramente porque ya no hay respuestas a las preguntas más sencillas. Un lunes más, la suerte de la familia Pujol en “los negocios” sigue admirando a propios y extraños, y hoy se entiende más que ayer porque Convergencia no puso objeciones a la amnistía fiscal de Montoro. Con tanto detritus informativo, hay quién se escandaliza de que los artistas hablen en su Gala de lo que habla todo el mundo en el bar.