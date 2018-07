Ni una sola propuesta para incentivar la creación de empleo

Hay un millón y medio de familias en las que no entra ni un solo ingreso, y casi 5 millones trescientos mil españoles en el paro. Datos de este viernes que pese a ser durísimos no han sorprendido a nadie porque Montoro ya los avanzó hace un par de días.

Que en este contexto económico no se escuche ni una sola propuesta para incentivar el crecimiento y la creación de empleo es devastador incluso para la esperanza. Nada oímos salvo la contención del déficit al precio que sea. Hoy mismo el consejo de ministros ha aprobado una multa para las comunidades autónomas que no se ajusten a él. Lo malo es que la multa la pagaremos a escote entre todos los ciudadanos de esa Autonomía, aunque hayan sido sus gobernantes los que no han sabido administrarse.