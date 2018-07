Rato ya puede retirar los 522 mil euros de su plan de pensiones en Bankia

No es nada fácil saber si ha pasado o no al cobro de ese derecho, lo que sí es hoy de conocimiento público es su nuevo pluriempleo. Estar imputado por la salida a bolsa de Bankia no ha sido obstáculo alguno para que Telefónica primero, el Banco Santander después y ahora Servihabitat, o sea, La Caixa le fichen para su Consejo de Administración.

Si unimos a sus dos sueldos anteriores, uno más a partir de ahora, el plan de pensiones en Bankia, y su asignación vitalicia por haber sido presidente del FMI… tenemos a un Rodrigo Rato premiado generosamente. Lo que no sabemos es por qué.