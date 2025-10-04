Julia Otero: "Soplan vientos racistas y sucios que hablan de visado por puntos para entrar en España"

Para bestialidad, la que nos recuerda la historia reciente. Se cumplen precisamente hoy 25 años del día en que fue repatriado a Botsuana y enterrado allí un guerrero africano que fue traído a Europa en el siglo XIX por un comerciante francés, disecado después como si fuera un ciervo y exhibido finalmente en un Museo de Ciencias Naturales de Cataluña.

Me refiero al famoso 'Negro de Banyoles', que todos los niños de mi generación fuimos a ver con el colegio en una excursión presuntamente cultural y pedagógica. Le llamaron "racismo científico", una muestra del terrible pasado colonial de la muy civilizada Europa.

Pues bien, 200 años después de haber sido embalsamado y exhibido en la sala de los mamíferos, soplan vientos racistas y sucios que hablan de visado por puntos para entrar en España.

Obviamente, no se trata de puntuar a los ingleses de Torremolinos, ni a los rusos de la Costa Brava, ni a ningún blanquito de piel.

Lo que le costó a la humanidad llegar a finales del siglo XX y con qué rapidez parecemos estar volviendo al siglo XIX. Son los mismos que han llamado con desprecio "turismo, batucada, crucero o asamblea flotante" a las 400 personas que se han jugado la vida por una causa estrictamente humanitaria.