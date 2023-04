Julia Otero, sobre los pisos turísticos: "Supone un destierro forzoso de los jóvenes de las ciudades en las que nacieron"

Este jueves llega al Congreso la Ley de Vivienda y de momento no hay nada previsto sobre los pisos turísticos y su regulación. Este no es un tema menor, si no que es parte del problema.

Según el INE, en agosto de 2021 había en España más de 306.000 pisos turísticos y las zonas de costa son las más afectadas.

Las consecuencias ya las conocemos. A los propietarios les sale más rentable alquilar a los turistas que a los conciudadanos, de modo que los jóvenes se ven empujados a vivir en zonas de extrarradio.

Es casi imposible que los hijos de la clase media criados en esas ciudades puedan alquilar allí un piso e independizarse. Es una especie de destierro forzoso de las ciudades en las que nacieron.

Así nacen las ciudades 'donuts'. Un agujero de población autóctona en el centro que se ve forzada a alejarse hacia la periferia.