Julia Otero: "El mundo civilizado consiguió acabar con el Apartheid criminal de Sudáfrica, que se resistió como ahora hace Netanyahu"

La presentadora de 'Julia en la onda' habla sobre el reconocimiento del estado palestino que han hecho 160 países de la ONU y las protestas que hay en la calle contra el genocidio de Israel en Gaza.

👉 La ONU deja solo a un Netanyahu desafiante que insiste en que no tolerará un Estado palestino

Julia Otero: "El mundo civilizado consiguió acabar con el Apartheid criminal de Sudáfrica, que se resistió como ahora hace Netanyahu"

"Y sin embargo, se mueve". La frase más famosa adjudicada a Galileo Galilei dicha en voz baja como último acto de rebeldía después de ser obligado a retractarse ante la Inquisición de su teoría de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Esa frase es una buena frase para esta semana.

En los últimos siete días han ocurrido cosas que hace sólo unos meses parecían entre lejanas e imposibles. 160 países de los 193 que integran la ONU han reconocido a Palestina como un Estado. Los últimos: Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Australia, acaban de dar un paso que España, Irlanda, Noruega y Eslovenia ya dieron hace un año.

Y no sólo eso. Hay todo tipo de movimientos de ciudadanos de toda Europa. Me dirán "ya, pero eso no para el genocidio". Y es verdad, pero los ciudadanos no tenemos otra herramienta.

Así, por ejemplo, el mundo civilizado consiguió acabar con el Apartheid criminal de Sudáfrica que se resistió como ahora hace Netanyahu. Y fueron los ciudadanos los que empujaron a sus gobernantes.

Así que, algo se mueve y habrá que seguir moviéndolo sin descanso, hasta que el Sol de Galileo salga para los Palestinos.

