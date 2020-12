Julia Otero: "Por fortuna, la sociedad va por delante de la política, y ya sabemos quiénes son los que siempre dicen no a todo y por sistema"

España está cerca de converstirse en el quinto país europeo en regular la eutanasia. Hoy el Congreso ha dado luz verde a la despenalización de la muerte digna a través de una ley con múltiples garantías que otorgará a sanitarios, pacientes y familiares una seguridad jurídica que ahora no tienen.

Según una encuesta hecha en 2019 por Metroscopia, el 87% de la ciudadanía está a favor de la regulación de la eutanasia. El apoyo es incluso mayoritario entre aquellos encuestados que se declararon votantes del PP, en un 65%, o de Vox, un 73%. Los dos partidos, ya saben que, hasta el momento, se han opuesto a esa ley.

A menudo, y por fortuna, la sociedad va por delante de la política, y ya sabemos quiénes son los que siempre dicen no, no a todo y por sistema; los mismos que cuando gobiernan, afortunadamente, no derogan ninguna de esas leyes.

Vamos a reflexionar sobre ese derecho a la muerte digna y lo que puede suponer la aprobación de esta nueva ley en el tiempo de Gabinete con Pilar Gómez, Elisa Beni e Ignasi Guardans.