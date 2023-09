Julia Otero: "Empieza un juicio muy importante en Estados Unidos que puede hacer temblar al gigante Google"

Hoy empieza un juicio muy importante en Estados Unidos que será largo y puede hacer temblar a unos de los gigantes de internet: Google.

Un juez federal de Washington le acusa de abuso de posición dominante en las búsquedas por internet y podría imponer a la tecnológica una muta de 8.0000 millones de dólares. Aunque Google factura 50.000 millones al año.

Google cumple 25 años y es una herramienta que ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Pero, por otro lado, sabemos que un algoritmo oscuro decide lo que es relevante y lo que no. Es así de fácil que desaparezca lo que no conviene o lo que no interesa .