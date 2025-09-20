Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"

Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles llama genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos. En el 82% cabe mucha gente.

Cabemos los de derecha y los de izquierda; los vascos y los andaluces y todos los demás; los altos y los bajos, los rubios y los morenos. En el 82% habrá gente con pasta y otra muy humilde. Algunos serán políglotas, otros monolingües, unos tendrán un cochazo de gama alta, otros ni una bici. Están los calvos y los que tienen más pelo que el Puma. Habrá lectores empedernidos y quienes no cogen un libro; amantes del chuletón y veganos entusiastas de la Navidad y haters de la Navidad. Los que aparcan bien y los que abarcan de oído. El 82% es tanta gente que están los sanos y los enfermos, los taxistas y sus clientes, los que hacemos radio y quienes la escuchan. El 82% somos muchos españoles.

Muy buenos días a toda esa buena gente. Gente de su padre y de su madre, cada uno con su historia, sus ideas y sus circunstancias, que sin embargo, se han puesto de acuerdo en llamar genocidio al genocidio.