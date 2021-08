El Vistazo: ¿Por qué somos más vagos en verano?

Con la llegada del verano, nos volvemos más perezosos y nos cuesta más seguir nuestras rutinas habituales, por ejemplo, las deportivas. Analizamos este tema y llegamos a la conclusión que esto se debe a varios factores como que no nos encontramos en nuestro domicilio principal y no podemos ir al gimnasio y, muchas veces, en casa no disponemos de los materiales necesarios como esterillas o mancuernas.

Otro motivo es que dormimos mucho más y esto supone que el cuerpo vaya más lento. En tercer lugar, el calor, ya que este hace que nos sintamos más cansados y sin energía. Finalmente, comemos mucho peor y bebemos más.

Hablamos también de un hombre que durante un examen intestinal, descubrieron en el interior de su cuerpo una mariquita viva. Según la tradición noruega, se trata de un animal que da buena suerte y es la razón por la que muchas canciones infantiles hablan de ellas.