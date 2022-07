San Fermín en Cayo Hueso, en honor a Hemingway

Ernest Hemingway murió en Estados Unidos, pero viajaba mucho y pasó temporadas en París, Cuba, Toronto y también en España. No es ningún secreto que le apasionaba la tauromaquia. De hecho, visitó hasta 10 veces Pamplona en San Fermín entre 1923 y 1959 y escribió “Fiesta” (The Sun Also Rises), donde los protagonistas asisten a los Sanfermines.

Más allá de los sanfermines, en la década de 1930 Hemingway vivió en Cayo Hueso, que es el último cayo de La Florida. En este cayo se celebra la fiesta anual de los Hemingway Days, en los cuales festejan el cumpleaños y la vida del autor.

En esta celebración se reúnen un centenar señores, este año 125, los cuales se parecen mucho a Hemingway y durante una semana participan en actividades de todo tipo: hacen carreras en paddlesurf, imitaciones de Hemingway, y lo último que se hace es una corrida de toros estilo sanfermín.