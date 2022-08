Lo que parecía ser un hallazgo para el mundo de la astrofísica resultó ser un chorizo

Para aquellos que quieran visitar por ejemplo zonas como Baleares este verano y que todavía no tengan alojamiento, en el vistazo os damos la solución, furgoneta. No es una furgoneta normal si no que es "una preciosa y cómoda camper en Mallorca, atrás quedan las habitaciones de hotel, las estancias vacacionales, las autocaravanas de toda la vida". Por el módico precio de 120 euros la noche. El Diario Ultima Hora de Mallorca se ha hecho eco de que en un conocido portal vacacional se pueden encontrar varias furgonetas o campers donde dormir con todos los calores de la noche mediterránea, pero vienen con cama y con lavabo. En este tipo de portales de vez en cuando se cuelan este tipo de anuncios que suelen ser de dudosa legalidad.

Hace unos días la comunidad científica quedo sorprendida ante una nueva imagen que empezó a circular por las redes sociales. Un prestigioso físico francés de nombre Étienne Klein había publicado una fotografía de la estrella Centaury que es la más próxima al sol y de la que no se tenía aún registro fotográfico en gran detalle. La fotografía parecía mostrar con más precisión cada una de las erupciones de la estrella, las protuberancias, la granulación solar, etc. Pero lo que aparecía ser un hallazgo interesante para la ciencia y el mundo de la astrofísica resultó ser un chorizo. Este científico francés pretendió jugar un poco y dejar constancia de lo engañosas que pueden ser las redes sociales y la imágenes que se difunden en ella. Tanto era así que al final se le fue de las manos y lo que pretendía ser una broma, acabó siendo un bulo de verdad.

Ese momento en el que estáis intentado dormir pero no puedes porque no tienes demasiado sueño y te mueres del aburrimiento. Ese tiempo mientras te duermes puede ser mucho más ameno porque una cadena hostelera de Estados Unidos ofrece a sus clientes poder hablar con la almohada. Esta cadena hostelera ha creado unos cojines parlantes para que sus clientes puedan recibir cumplidos para arreglarles el día.