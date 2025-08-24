Hipólito Álvarez, economista: "Gastamos más en apagar que en evitar los incendios"

El economista Hipólito Álvarez ha compartido en JELO en Verano su reflexión acerca de los incendios que asolan España desde hace más de dos semanas. Álvarez ha señalado un dato alarmante: "Gastamos más en apagar que en evitar, aunque la Comisión Europea advierte que cada euro invertido en prevención ahorra siete en extinción". "En los últimos 13 años, la prevención se ha reducido casi a la mitad", ha añadido.

El economista también ha apuntado que solo este año han ardido más de 348.000 hectáreas, lo que convierte a 2025 en el peor año en tres décadas. De la tierra calcinada, 18.000 hectáreas son de cultivo, pasto de ganado y de "colmenas reducidas a cenizas". Esto conlleva que el coste económico supere los 71.600 millones de euros, lo que supone casi un 5% del PIB nacional, "para que nos hagamos una idea, la mitad del presupuesto de la sanidad pública". "Mientras la factura crece, España dedica a la lucha contra incendios solo el 0,4% del gasto público, menos que la media de la Unión Europea", ha agregado.

Estos hechos expuestos han conducido a Álvarez a analizar el papel internacional de España en materia de cooperación: "Mientras los agricultores pagan esta doble factura, la de sus pérdidas, y la de unos impuestos que no les protegen, el Gobierno sigue enviando millones a la cooperación con Marruecos". "Cuando España pidió ayuda a Europa, Marruecos envió aviones a Portugal, pero a España, ninguno. Esto no es cooperación, es ingenuidad", ha aseverado.

A renglón seguido, Álvarez ha endurecido el tono sobre la gestión del Ejecutivo: "Aquí se financia fuera lo que falta dentro. Y el resultado es más dependencia exterior, menos riqueza nacional y más ciudadanos desprotegidos". "Sin tierra fértil no hay producción, sin producción no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay Estado que lo aguante", ha reflexionado.

"El fuego no solo devora bosques, desnuda una política que gasta donde no debe, mientras la primera riqueza del país, la de su gente y su territorio, se consume en cenizas", ha concluido.