Más de uno

Una historia de amor con sabor Manchego y brillo de Neón

Carlos Alsina y Begoña Gómez han conectado hoy con Más de uno Ciudad Real para conocer una historia de amor con sabor Manchego y brillo de Neón. Aurora y Carlos, un matrimonio ciudadrealeño, viajó hasta Las Vegas para renovar sus votos en su 50 aniversario. Sin embargo, no quisieron vestirse de 'Elvis' sino que prefirieron llevar sus ropas tradicionales de labriegos manchegos. Estuvieron acompañados de sus hijos y cuñados, en una ceremonia bonita y particular en la que Elvis Presley era el padrino.