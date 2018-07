A vueltas con la "cadena humana"

NADAL

PABLO: Mientras nuestros políticos despilfarran el "dinero de nadie" para no conseguir unas Olimpiadas, RAFA NADAL arrasa en Nueva York, hace "Marca España" por todo lo alto e incrementa nuestras exportaciones en 3.6 millones de Dólares,

PREGUNTA SOBRE BARCELONA 2020

MARTÍN: En la posible candidatura a los juegos de invierno del 2020 de Barcelona ¿cuentan con las estaciones de esquí de Andorra, o creen que tendrán suficientes con las estaciones catalanas?En tal caso, ¿qué diría el COI sobre unos juegos que tendrían lugar en dos países, España y Andorra?

CATALUÑA / DIADA

HELENA: No te quejes del Alcalde de Barcelona acaba de mandar por ahí el tema de la Diada, de la marcha independentista... Acaba de decir que Barcelona es España !!!!!!!!!!!! Eso es lo que yo entiendo. Hay que apoyarle... Dice que Barcelona es quien mejor representa España... No ha dicho Cataluña !!!!!

Antonio: ¿ No será Artur Mas el falso profeta del que habla el Apocalipsis? Es que cada día que pasa coincide más con su descripción.......

MARICARMEN: Estoy que alucino... sobre el discurso del Sr. Mas… Acabo de poner mi bandera en plena Rambla de Tarragona (2 km. en la que es la UNICA)…No soporto este ambiente y partimos hoy de vacaciones. ¿tendré que irme después de 50 años de vivir, amar y sentirme a gusto en Cataluña) una soriana, un salmantino que se consideran como muchos ESPAÑOLES

ALFONSO: en mi opinión la carrera de la propaganda la ganan siempre los independentistas a base de televisión y el control de la educación y en gran parte la culpa la tiene el PSOE/PSC porque es el que siempre se ha opuesto a introducir cualquier tema relacionado con España y ha intervenido siempre a favor de los independentistas.

IGNACIO: en esta vida no se puede soportar el chantaje permanente por parte del independentismo catalán…Que se cambie la ley, les den la independencia y a ver cómo se las apañan en Europa, por ejemplo.

Xavier: Miren que “mensajes” envía al mundo la “cadena” de mañana:

-TV3 (televisión pública), más todos los medios subvencionados, jaleando durante semanas la “cadena”.

-Los programas de meteorología de los mismos medios, explicando qué tiempo va ha hacer en los diferentes puntos por los que pasará la “cadena” y quitando hierro al anuncio de lluvia.

-Un tercio de la policía de Cataluña, puesta a disposición del buen orden de una actividad organizada por una entidad privada pero muy subvencionada.

-Algunas de las principales carreteras de la Comunidad cortadas durante horas con el mismo fin.

Y podríamos seguir.

Jose: Cuando nos liberaremos el resto de los españoles de los Catalanes.? Cuando podremos votar para que le den la independencia con todas las consecuencias incluida la frontera?

MARIANO: He leído que no solo bildu se suma a la cadena sino que también lo harán miembros del SAT andaluz. Hay una cosa que me resulta paradójica. Resulta que argumentan que no son españoles porque no tienen nada que ver los unos con los otros, pero luego, en cuanto montan un sarao, se juntan vascos, andaluces, gallegos, catalanes… Supongo que hablarán en inglés o francés para no usar el imperialista español entre ellos.

Apuntes económicos

Jorge: Cuando un gobierno te dice que la " macroeconomía" va bien........es que la gente de la calle " va de culo"

CRISTÓBAL: a ver, esto es de primero de economía. son ajustes automáticos. hemos acumulado saldos comerciales negativos porque éramos ricos, y nos salía más barato comprar fuera que hacerlo nosotros y además eramos caros para exportar. al ser ahora más baratos, no podemos adquirir tanto como antes del exterior y como sabemos somos más baratos para exportar. es oferta y demanda.

RAMÓN: Aumentan las exportaciones porque las empresas están cerrando y todos los bienes de equipo están saliendo del país, pero con el cierre de empresas no recuperables