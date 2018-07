Valeriano Gómez: ‘No me parece correcto poner en manos privadas la valoración del balance de la banca española’

El ex ministro de Trabajo y portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, afirma en Herrera en la onda que no le parece bien que se usen dos entidades privadas para evaluar la banca española ya que existe una autoridad bancaria europea o un Banco de España que puede hacer la valoración del sistema financiero español.

El ex ministro de Trabajo y actual portavoz en esta materia del grupo socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, afirma en Herrera en la onda que exsite una autoridad bancaria europea o un Banco de España y duda de la transparencia de las entidades privadas asigandas ya que se debe establecer que "no tengan no tengan ningún tipo de interes con otras actividades que estén desarrolando".

Sobre la reforma financiera, Gómez afirma que el PSOE ha apoyado en términos generales la primera reforma financiera del Gobierno pero cree que en el caso de Bankia se podría haber hecho mejor ya que se ha puesto en solfa el papel del Banco de España: "En el tema de Bankia se podría haber hecho mejor. En Bankia había la convicción en el mercado desde hacia meses y casi un año que no se podía sostener esa entidad en esas condiciones en calidad de sus activos y sobretodo a la exposición al riesgo ihnmobiliario. Se intentó en varias ocasiones fusiones y se ha visto my vivisble las diferencias entre el minsiterio de Economía y el Banco Central Español. El proceso ha hecho visibles aspecto preocupantes y se ha puesto en solfa el papel de BCE en este tipo de materias".

Sobre el déficit que ha aflorado en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, Valeriano Gómez cree que la razón fundamental de esta subida es la misma que ha afectado al conjunto de las CCAA y el Estado y es que "cuando se hacen las previsiones en 2011 todos esperábamos una segunda parte de 2011 mejor y no es que fuera mejor es que fue sustancialmente peor. Y todo ello es debido más a una caída de los ingresos que de un incremento de gastos".