Valeriano Gómez: ‘Habrá que esperar mucho para que el PSOE se siente en una mesa con el Gobierno’

Tras las medidas anunciadas por Rajoy, el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que estaba dispuesto a sentarse con el Gobierno y hablar de un gran acuerdo nacional al que Valeriano Gómez no cree que suceda después de escuchar “el tono y las medidas adoptadas por Rajoy. No me gustó ver a los diputados del PP jaleando las medidas que proponía Mariano Rajoy. Una cosa es que llevemos ofreciendo meses pactar unas medidas y otra es que no estamos de acuerdo con la inmensa mayoría de medidas que se han tomado.”

Y no están de acuerdo según Valeriano Gómez en la política solo de austeridad adoptada por el actual Gobierno que dice sitúan a España en una situación ostensiblemente peor que el año pasado . Cree que la estrategia del Gobierno es “una política condenada al fracaso ya que deprimen el gasto ye l consumo e impiden que la economía crezca haciendo que los propios objetivos de déficit público se incumplan porque se reducen los ingresos públicos”. Propone un equilibrio en las políticas que estimulen el crecimiento y habla de las medidas de Hollande en Francia como ejemplares. Afirma que se debe “incrementar los ingresos con grandes fortunas, hacer una deducción limitada en el impuesto de sociedades, a través de transacciones financieras e imposición verde. Todo ello haciendo que las políticas de reducción de gastos pactadas por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales”. Insiste en la necesidad de crear políticas de crecimiento que sean entendidas por el ciudadano y dejar de lado contradicciones absurdas es lo que termina despertando la animadversión y la falta de competitividad de la ciudadanía”.