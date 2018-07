Santiago Niño Becerra: 'El Banco de España sabía que esto iba a ocurrir, pero alguien les dijo que no dijeran nada'

El economista Santiago Niño Becerra afirma en Herrera en la onda que se ha llegado a esta situación de manera consciente y cree que el Banco de España sabía a la situación a la que nos encaminábamos ya que conocían los números de las entidades financieras pero “alguien debió llamar al Banco de España para decirle que no hiciera nada porque sino no crecíamos”.

Santiago Niño Becerra ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda para explicar como España ha llegado a esta situación de crisis económica. Santiago Niño Becerra afirma que no se debe olvidar lo que era España y se dejó hacer: “le tocó la lotería entrando en el euro, llegó la inversión extranjera a borbotones, se empezó a dar crédito a todo el mundo a través de la banca sin mirar absolutamente nada porque sino no se hubiese crecido”. Con este paisaje comenta Niño Becerra que al Banco de España le llegaban los números de las entidades financieras con lo que conocía la situación y dice que se niega a creer que los bancos estuvieran mintiendo al Banco de España durante seis años así que “hemos llegado a esta situación de una forma consciente pero alguien debió llamar al Banco de España para decirle que no hiciera nada porque sino no crecíamos”

Según Niño Becerra nos enfrentamos a dos o tres años muy malos y “a partir de aquí suavemente iremos recuperando” pero no se quebrará el sistema porque no interesa ya que “es mejor seguir jugando a las cartas con una baraja pringosa que se rompan las cartas independientemente que haya motivos o no”. Niega que haya una intervención a España y critica como se han llevado a cabo las de Grecia, Irlanda o Portugal. Comenta que no se puede dar la intervención porque supondría entre 800 y 900 millones de euros y “no existe ese dinero”. Si que cree que se irán arbitrando las fórmulas para que salga el dinero del fondo de rescate o del BCE que inyectaran fondos a entidades bancarias “porque a nadie le interesa que quiebre un banco”. Y subraya que no interesa que se quiebre un banco “por su efecto domino y porque no tienen que haber colas delante de las entidades financieras ya que crearía otro pánico”.

Con este escenario, Niño Becerra tiene muy claro que los políticos cada vez pintaran menos ya que estamos en una situación que deben ser manejadas por técnicos.