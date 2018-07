Santiago Carbó : ‘Se van a producir cambios a pasos muy lentos’

El Catedrático de Economía en la Universidad de granada y Ex asesor del BCE afirma en Herrera en la onda que esperar que todo cambie después de esta cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE es imposible y que “se van a producir cambios a pasos muy lentos”. Cree que lo que necesita España es “compensar la brutal caída del consumo doméstico a través de la exportación y eso no es solo que Alemania permita que su país crezca más sino que abra sus mercados”.

Sobre la petición de que el BCE compre deuda a los países que tienen problemas cree que no se va a realizar ya que “siguen con el dogma de que su mandato no se lo permite y además Alemania y otros socios no son muy proclives a hacerlo”. Aun así, opina que con el nuevo presidente de Francia y con países con problemas como España e Italia” hay que insistir en ello ya que no pueden entrar en la deriva como en Grecia y si se deben aliviar las tensiones logrando algo de financiación para afrontar los retos que nos puedan venir”. Cree que pensar que las fuerzas del mercado acentuaran la voluntad reformista de los Gobiernos puede tener un efecto boomerang y cansar a las sociedades.