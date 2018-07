el rey de los charcos

San Marcos que va a cumplir con la tradición y va a dejar, no charcos sino lagunas en el mediterráneo. Atentos a los vientos del nordeste al sur de Baleares y Alicante, que dejará temporal marítimo. Temperaturas de casi 30 grados en el interior de Orense. Preparen el plumas para el fin de semana que vuelven las nevadas y las heladas, es decir, el invierno.

Mira que he dicho veces cuando las barbas de tu vecino veas pelar…. Y no me hacen caso…

Otra cosa, llevo desde el lunes advirtiéndoles, que este próximo fin de semana, vuelve el invierno, si ese en el que nieva y hace un frio que pela. Busquen con tiempo las cadenas y las estufas en el trastero.

Lo más inminente, San Marcos, muy complicado a orillas del mediterráneo. Por un lado, viento encauzado del nordeste, fuerza 8, mar muy gruesa, temporal marítimo, rachas de 100 km por hora al sur de las Baleares, Ibiza, Alicante y el litoral sureste. Atentos a las lluvias copiosas, “cachuscas”, en la Comunidad Valenciana, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Tormentas en Jaén y Almería.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. ¡que están tan agustito! en Yerbabuena, 28 grados, Castiblanco de los Arroyos, Sevilla. ¡Hay mi José!. Que se desnudan con más arte que Baldoví en Pola de Lena, Asturias, 2 de máxima, para el sábado.

La Firma.- Me voy a tomar una tila, que siempre que sale la EPA me entra hipo. Si el trabajo dignifica, entonces que trabajen los indignos.