Residencia para extranjeros a cambio de un piso

UN AÑO DE RAJOY

Jose miguel: la soluciones que ha tomado el gobierno para hacer caja en su primer año de mandato se han enfocado en lo fácil, en subir los impuestos a todos los ciudadanos. ahora que se ha cortado la sangría de déficit, tiene que meter mano de verdad al árbol del presupuesto y podar las ramas gruesas que nada aportan y no quedarse sólo en las ramitas de la copa.

Tomás: Para alguno de sus contertulios, estamos mejor, para otros, se están sentando las bases para que lo estemos. Lo cierto es que para el ciudadano, parado o con su empleo pendiente de un hilo, parece que vamos a peor. Yo creo que lo que falta es que alguien explique qué es lo que va a pasar en 2013 y 2014, para que cambie el panorama. ¿De pronto, por haber reducido el déficit público, los bancos darán crédito, las empresas dejarán de hacer Eres y ofrecerán trabajo?. ¿ Los gestores de los fondos públicos, siendo los mismos que despilfarraron, de pronto serán excelentes gestores de nuestros impuestos?. Si ahora mismo no se consume, por falta de dinero o por miedo a que más adelante falte el dinero, y el consumo es la base para que haya crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar en 2014 para que mejore la situación?

CATALUÑA

David: no sé que votarán los catalanes el domingo, pero ya es pena que todos los españoles les ayudemos con el fondo de ayuda, al igual que a otras comunidades, y ellos, los catalanes, no tengan la gallardía de decirle a más, o a otros gestores de su mismo calibre, señor mío, quite las embajadas que cuestan millones, quite las ayudas a las televisiones y radios mientras siga la situación de crisis, las ayudas a la lengua catalana en Francia, valencia ... y no quite, o lo menos posible, en sanidad, educación ... no es demagogia, si tanto importamos a nuestros dirigentes, que sepan que entre pan y circo, nos quedamos con el pan. Esto es aplicable a toda España

DESAHUCIOS:

Si los ayuntamientos del PSOE tienen un crédito con una entidad que hace desahucios que van a hacer entonces? Pagarlo inmediatamente para poder cerrar la cuenta? Menuda solución que aportan!

TEMA RESIDENCIA A EXTRANJEROS SI COMPRAN PISOS:

HÉCTOR: La forma de reducir el stock de viviendas es adaptar el precio a la realidad social de un pais de 6 millones de parados y donde tener un neto de 20 millones al año es un merito. Lo demás son medidas encaminadas a sostener los precios artificilamente y salvar a bancos, inmobiliarias, constructuros, gente que invierte en pisos...

JUAN: La concesión de residencia a una persona extranjera por la compra de un inmueble, le comporta una gran beneficio. sin embargo el gobierno ha eliminado la desgravación fiscal de un español cuando compra su primera vivienda. Esto no ayuda a los jóvenes españoles, sino a las mafias chinas y del este de europa. Es muy injusto. Es un fuerte palo de ciego.

Juan: Por favor me lo aclaren porque no lo entiendo. ¿El requisito es comprar la vivienda o comprarla y poderla pagar? ¿Trabajando? ¿Donde?

Eneko: No le deis mas vueltas. Con el pp hemos caído en lo más bajo que se puede caer. Se vea como se vea es muy sencillo. ¿Tienes dinero para comprar un piso? Bienvenido. ¿No lo tienes? Eres un ilegal de mierda. Dios, ¿se puede caer más bajo?

Belén: En el tema de la inmigración siempre ha habido una doble moral, recordemos que NUNCA se ha tachado de moro al jeque que viene a España rodeado del halo de petrodólares

Antonio: Si la medida de permisos de residencia lo hubiera sacado ZP, se le hubiera reprochado diciendo “papeles para todos los que tengan 160.000”. Es una forma de discriminar. La gente pobre tiene vetada la entrada a España, los ricachones sí pueden entrar, previo pago de 160.000 o más.

Alejandro: ¿Se está yendo todos los jóvenes por no poder vivir en España y vamos a producir otro ‘efecto llamada’ de inmigrantes? ¿Con que tipo de preparación laboral? ¿Y quién les va a pagar la sanidad, servicios sociales, educación……? Nosotros.

INE Y HOSPITAL

RAMÓN: si al final la reconversión del hospital de la Princesa es fruto de una visión de futuro, atendiendo a las cifras del INE

ARANCHA: Pregunta el Sr. Onega cómo paliar el envejecimiento de la población, y es tan simple como dar algún tipo de ayuda a las familias, cosa que brilla por su ausencia en España. Nosotros somos familia numerosa, tenemos 4 hijos y las ayudas son prácticamente inexistentes. A lo sumo, una rebaja en el IBI y en las cuotas de las guarderías y escuelas públicas, pero nada más. Teniendo en cuenta que mis hijos pagarán las pensiones de mañana...bien poco nos ayudan a los que hoy estamos manteniendo a estos hijos!

ENTREVISTA al consejero delegado de IBERIA

CARMEN: ¿Como que tienen una propuesta? La empresa ha puesto un ultimátum. Si no hay acuerdo el 31 de enero ejecutan los despidos y del 25 al 35% de bajada de sueldo.