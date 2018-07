rescatemos a los sin techo

Llegan los días más recios de este otoño pero no porque los termonetros marquen dos o tres grados bajo cero, sino porque el viento del norte, aumenta la sensación térmica de frío. 34 provincias en alerta por nevadas en la cornisa cantabrica, sistema central y sierra de Madrid. Avisos naranja por vientos alocados en el noreste. En Canarias sigue lloviendo. Andalucía se queda con los huevos fritos.

Se celebra el día mundial de las personas sin hogar, sin techo, y no puedo entender como no nos da vergüenza a todos que haya 30.000 personas que vivan entre cartones y tiradas en la calle. El rescate de Europa debería comenzar por ellos y no por los bancos.

Una vez que me he desahogado, al lio perejil. El problema no son las temperaturas sino las alertas por viento del norte que nos deja una sensación térmica de 9 bajo cero en Ávila o Soria. El Cierzo va a superar los 100 km por hora en Aragón y se colará hasta Albacete. La Borrasca se desplaza hacia el golfo de Génova. Nevará, sobre todo, en toda la cornisa cantábrica a partir de 700 metros, pirineos navarro y oscense, sistema central. Canarias se recupera del susto de ayer, 125 litros en Tejeda, lloverá pero menos. Vuelven los huevos fritos a Andalucía, con fresco 1 bajo cero en Huelma, Jaén.

Temperaturas. Que claman justicia social en Lo Mendigo, Murcia, 14 grados. Necesitarán un buen plato de cuchara en Ribagorda, Cuenca, 2 bajo cero.

La Firma. “Año de bellotas, nieve hasta las pelotas”.