El fantasma del rescate

REFLEXIÓN DE EMILIO:

Este país sigue siendo de chiste. Sacan una ley anti fraude laboral con las empleadas del hogar, y como en unos meses no funciona, el gobierno la retira. Prefiere que trabajen en negro a que no trabajen. ¿Como pretende el gobierno que este país cambie de mentalidad? ¿Seguimos pagando al fontanero y al electricista sin IVA? Así nos va.

RESCATE

Ignacio: la primera es que yo creo que Europa tiene la misma enfermedad que España, su poco unión y falta de solidaridad entre los políticos de sus regiones, y que además lo hacen creer a los ciudadanos. Por otra parte, me podéis explicar porque nos negamos al rescate, ¿Qué consecuencias negativas tendría?

Antonio: qué supone al ciudadano de a pie un rescate en cuestión de pensiones, sueldo etc

Marcos: hace unos minutos he escuchado en su programa la mayor barbaridad "económica" que he escuchado en mi vida. Soy analista de inversiones y escuchar a alguno de sus contertulios diciendo que "no le asusta el rescate" y que diga que la situación económica de los ciudadanos portugueses e irlandeses no ha cambiado después del rescate es sencillamente absurdo. el "rescate" supone un préstamo que hay que devolver con su interés correspondiente. Obviamente el acreedor decidirá las medidas necesarias para que asegurar el pago. Nos intervendrán. La duda es cuando pero por el desarrollo de los acontecimientos probablemente esta misma semana se decidará.

MÁS:

Daniel: menos mal que se oyen comentarios coherentes junto a los más naive que siguen culpando al sistema financiero. la culpa está en los políticos que han fomentado un sistema financiero del que se han beneficiado y que les permite ahora quitarse de encima su responsabilidad. para colmo quieren salvar ese mismo modelo con nuestro dinero, para poder reiniciar el ciclo perverso que les mantenga a ellos en el teatro de los “puestos de poder”, donde en realidad son meras marionetas en manos de los especuladores.

Otro: entiendo que a vosotros os ha ido profesionalmente bien, y tengais unos ahorros, planes de pensiones etc...y os de miedo que los bancos puedan caer. pero yo, que solo tengo una hipoteca,¿ que más me da que mi banco cierre?

José miguel: el día en que las noticias económicas sean positivas para España, habrá que incluir esa fecha como fiesta nacional en el calendario; porque la racha que llevamos es para salir corriendo sin mirar atrás.

MÁS

Javier: no veo porque ver polémico o paradójico el que un pueblo dedique parte de su presupuesto de fiesta a un festejo taurino. en primer lugar también dichos festejos generan empleos en un sector tan sensible como el rural, pregunten a cualquier ganadero de bravo.

Más:

Antonio: hoy me he levantado con una subida del ibi de mi localidad de un 35%, y anuncian que habrá más.... con tantos organismos de control...., no hay ninguno vigilando a los ayuntamientos? tienen carta blanca para subir los impuestos en la cuantía que ellos estimen oportuno? la única idea de nuestros políticos es subir los impuestos? Señores gobernantes basta ya de tocar el bolsillo de los contribuyentes, que ya no da para más...