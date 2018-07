¡qué lástima!

Dejamos atrás un fin de semana que nos ha costado muchas lágrimas. Ya les dije que la borrasca era chiquita pero matona y que lo mejor era quedarse en casa jugando al cinquillo.

Y sin tiempo al respiro, lo que más me preocupa hoy no es la mala mar, riesgos costeros en el litoral cantábrico, alerta naranja. Ni lo bravío que sigue el rio Gállego, ni como sopla la tramontana en Cataluña. Ni que llueva en Canarias. Me ocupa la quedada que tienen montada la masa de aire fría y el frente atlántico que nos puede obligar mañana a ir a buscar el pan esquiando.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo más internacional. Que Obama cambie él Te a la americana por chocolate con churros. Se va a quedar tieso en las escalinatas Washington, 3 bajo cero y viento. No es el mejor día tampoco para volar a Europa.

Temperaturas.- Heladas y frio intenso no solo en el pirineo, sino en la meseta norte y la ibérica, Guadalaviar en Teruel, 10 bajo cero.

La Firma.- Entre Luther King y el borrascas Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a terminar con los chorizos y los sobres.